Волгоградский суд ужесточил приговор местной жительнице, осужденной за сбыт наркотиков

Волгоградский областной суд пересмотрел вынесенный ранее приговор жительнице Краснооктябрьского района. Гособвинение настояло на увеличении срока наказания для подсудимой, которая обвиняется в незаконном обороте наркотиков. Ранее 40-летняя волгоградка уже отбывала наказание за сбыт наркотиков.

Как сообщило издание novostivolgograda.ru со ссылкой на информацию областной прокуратуры, следствие установило, что подсудимая в октябре прошлого года через интернет вышла на связь с подельником, разработав совместно с ним схему сбыта наркотических веществ. Женщина взяла на себя получение оптовых партий запрещенных веществ и их распространение.

В ноябре подсудимая забрала из тайника сверток с наркотиком. После чего женщину с поличным задержали полицейские.

В марте Краснооктябрьский районный суд приговорил 40-летнюю волгоградку к девяти годам исправительной колонии общего режима. Но органы прокуратуры оспорили вынесенный приговор, выступая за ужесточение наказания.

Известно, что подсудимая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за сбыт наркотических веществ. Она решила обжаловать вынесенный судом приговор и подала апелляцию, в которой просила условный срок или отсрочку отбывания наказания.

Суд учел доводы, приведенные прокуратурой, и наказание преступнице ужесточили. Подсудимая получила 10 лет и месяц лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В четверг приговор суда вступил в законную силу.