Волгоградский отец ответит по закону за избиение ребенка

Против мужчины, избивавшего шестилетнего мальчика заведено уголовное дело, сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова. Он приходится ребенку отчимом, мать знала о происходящем.

Мальчика изъяли из семьи, он находится в больнице.

«Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) в отношении 25-летнего волгоградца, неоднократно избивавшего 6-летнего сына своей сожительницы. В настоящее время он задержан», — сообщила РИА «Новости» Смольянинова.

Жалоба на побои поступила в полицию 18 декабря. Ведомство сообщило, что в ходе проверки выяснилось, что ребенок не ходит на учебу. Специалисты выявили у ребенка целый ряд телесных повреждений, мальчик сказал, что их нанесли мать и отчим. Он добавил, что его морили голодом, избивали и причиняли боль.

Следственный комитет Волгоградской области уточнил, что о происходящем сообщил мужчина, пожелавший остаться неизвестным. В больнице, куда был доставлен ребенок, медики диагностировали ушибы, царапины, переломы ребер и ключиц. Жизни мальчика ничего не угрожает.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровья малолетнему.

«Если будет установлено, что воспитательный процесс систематически сопровождался рукоприкладством, действия матери мальчика и его отчима органами следствия также будут квалифицированы по тяжкой статье уголовного кодекса «Истязание», — сообщил СК.

В интернате «Надежда», который посещал мальчик, РИА «Новости» сообщили, что мать объясняла его отсутствие простудой.

«Отвечая на вопросы, женщина пояснила, что травмы получены в ходе падения на льду, а царапины — от домашней кошки. Сам мальчик объяснил, что травмы на теле остались от побоев отчима», — сообщили в интернате. Сейчас мать ограничили в общении с сыном.