Криминал 03 апреля 2024, 17:07 Волгоградские полицейские задержали двух подростков, подозреваемых в убийстве незнакомца

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В Волгограде по подозрению в убийстве мужчины задержали двух 15-летних подростков. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на СУ СК по области.

Подростки рассказали, что пришли в заброшенное здание в Красноармейском районе города. Там они увидели двух мужчин, набросились на них с ножами, а потом сбежали. Отмечается, обеих жертв нашли там же, где их бросили нападавшие. Один мужчина был мертв, второго в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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В отношении подростков возбудили уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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