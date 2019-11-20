Волгоградские браконьеры выловили рыбы на 2,5 млн под видом НИИ

В Волгоградской области сотрудник областного отделения НИИ озерного и речного рыбного хозяйства организовал браконьерскую группу. Под прикрытием научных целей они вылавливали рыбу и продавали ее оптовыми партиями.

В ходе спецоперации в акватории Цимлянского водохранилища с поличным задержали 11 жителей Калачевского и близлежащих районов, сообщила РИА «Новости» официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, в задержании участвовали оперативники управления областного уголовного розыска и бойцы Росгвардии.

Правоохранители выяснили, что браконьеры добывали круглый год запрещенные для вылова биоресурсы, используя разрешение, выданное для научных целей. Потом они продавали добычу оптовыми партиями. При этом они оформляли необходимые документы, внося в акты ложные данные о периодах и объемах улова.

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У подозреваемых изъяли шесть лодок, средства связи и навигации, а также около 1,5 тонны рыбы разных видов, которую браконьеры незаконно добыли. Среди выловленного правоохранители нашли рыбу, занесенную в Красную книгу России. Ущерб от действий браконьеров предварительно оценили в более чем 2,5 миллиона рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, они находятся под подпиской о невыезде.