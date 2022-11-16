Криминал 16 ноября 2022, 13:13 Волгоградская ветклиника выплатила компенсацию хозяевам погибшей собаки

Читать 360tv в

Жители Волгограда выиграли суд против ветеринарной клиники, в которой погибла их собака. Об этом сообщило издание «Новости Волгограда» со ссылкой на Роспотребнадзор по региону.

Хозяева привели больного питомца в учреждение. Там ему сделали УЗИ, которое не показало ничего плохого. Позже животному стало хуже, после чего его забрали на операцию. Но спасти собаку не удалось.

Реклама

Владельцы пса заказали экспертизу и обратились в клинику, чтобы получить компенсацию. Управление Роспотребнадзора составило иск в суд. Ветклинику обязали вернуть потерпевшим деньги за некачественное лечение, выплатить стоимость животного и проведенной экспертизы, а также компенсацию морального вреда.

Реклама