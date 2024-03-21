Криминал 21 марта 2024, 16:25 Волгоградец зарезал собутыльника ножом

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В Калачевском районе Волгоградской области задержали 39-летнего мужчину, который убил друга, пришедшего к нему в гости. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на СУ СКР по области.

Мужчина пришел в гости к другу, они сели выпивать. Однако застолье обернулось ссорой, и хозяин квартиры зарезал приятеля ножом. Мужчина скончался на месте, а в отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

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