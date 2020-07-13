Волгоградец развел мужчину на 2,5 млн рублей через сайт с несуществующими интим-услугами

Житель Волгограда создал сайт с несуществующими услугами проституток. С каждого фейкового объявления он зарабатывал от 1000 до 50 000 рублей. Мужчину задержали.

Кадры допроса от МВД оказались в распоряжении «360».

Подозреваемый рассказал, что клиенты переводили деньги, не задумываясь.

«Они вносили предоплату, обманным путем я выманивал у них деньги», — сказал на допросе мужчина. Он также заявил, что изменял мужской голос на женский, чтобы втереться в доверие.

После того, как деньги были получены, мошенник просто блокировал номера клиентов и не выходил на связь.

Его удалось задержать благодаря данным карты и показаниям многочисленных потерпевших. Один из клиентов — 23-летний волгоградец — перечислил в общей сложности 2,5 миллиона рублей.

Примечательно, что на сайте была создана целая интерактивная карта с подробным описанием девушек и их местоположением. Фотографии мошенник собрал в социальных сетях.

Мужчине по статье «Мошенничество» теперь грозит до десяти лет лишения свободы и возмещение ущерба.