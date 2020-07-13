Волгоградец развел мужчину на 2,5 млн рублей через сайт с несуществующими интим-услугами
Кадры допроса от МВД оказались в распоряжении «360».
Подозреваемый рассказал, что клиенты переводили деньги, не задумываясь.
«Они вносили предоплату, обманным путем я выманивал у них деньги», — сказал на допросе мужчина. Он также заявил, что изменял мужской голос на женский, чтобы втереться в доверие.
После того, как деньги были получены, мошенник просто блокировал номера клиентов и не выходил на связь.
Его удалось задержать благодаря данным карты и показаниям многочисленных потерпевших. Один из клиентов — 23-летний волгоградец — перечислил в общей сложности 2,5 миллиона рублей.
Примечательно, что на сайте была создана целая интерактивная карта с подробным описанием девушек и их местоположением. Фотографии мошенник собрал в социальных сетях.
Мужчине по статье «Мошенничество» теперь грозит до десяти лет лишения свободы и возмещение ущерба.