Волгодонского следователя ударили шилом в шею и ограбили

24-летняя девушка, лейтенант юстиции, получила два удара шилом в шею и лишилась рюкзака и смартфона. Нападение на следователя произошло 10 мая в Волгодонске. Об этом «360» сообщил источник правоохранительных органах.

День нападения был выходным, поэтому пострадавшая была в гражданской одежде. На следователя напала женщина 1966 года рождения, которую уже задержали. Во время проверки оказалось, что у нее есть судимость за кражу.

Раненую девушку отвезли в больницу. К счастью, раны оказались не глубокими. Шило проникло под кожу всего на два-три миллиметра. Ей назначили амбулаторное лечение. Полицейские изъяли орудие преступления и все, что злоумышленница похитила. Более подробной информации об инциденте пока нет.