14 июня 2023, 14:13
Военный суд начал слушания по делу предполагаемых участников нацбатальона «Азов»
Южный окружной военный суд начал заседание по уголовному делу участников бригады «Азов»
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 14 июня начал слушание по делу в отношении 24 предполагаемых боевиков из украинского нацбатальона «Азов»*. Видео с заседания оказалось в распоряжении «360».
Подсудимых обвиняют в действиях, направленных на насильственный захват власти и конституционного строя ДНР, прохождении специального обучения в целях осуществления террористической деятельности, организации и участии в деятельности террористического сообщества.
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Всего судят 24 человека. Это самый многочисленный процесс, который проходит в военном суде, сообщали ранее в пресс-службе. Помимо обвиняемых, в зале суда находятся адвокаты и переводчики.
Уголовное дело в отношении участников националистического батальона «Азов»* поступило 11 мая.
Тело убитой и изнасилованной снайпером «Азова»* женщины обнаружили в Мариуполе по адресу из показаний пленного украинского боевика. На животе жертвы была вырезана свастика. Также один из боевиков рассказывал, как расстрелял машину с мирными жителями в Мариуполе.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Суд
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