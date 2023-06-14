Эксклюзив 14 июня 2023, 14:13 Военный суд начал слушания по делу предполагаемых участников нацбатальона «Азов» Южный окружной военный суд начал заседание по уголовному делу участников бригады «Азов»

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 14 июня начал слушание по делу в отношении 24 предполагаемых боевиков из украинского нацбатальона «Азов»*. Видео с заседания оказалось в распоряжении «360».

Подсудимых обвиняют в действиях, направленных на насильственный захват власти и конституционного строя ДНР, прохождении специального обучения в целях осуществления террористической деятельности, организации и участии в деятельности террористического сообщества.

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Всего судят 24 человека. Это самый многочисленный процесс, который проходит в военном суде, сообщали ранее в пресс-службе. Помимо обвиняемых, в зале суда находятся адвокаты и переводчики.

Уголовное дело в отношении участников националистического батальона «Азов»* поступило 11 мая.

Тело убитой и изнасилованной снайпером «Азова»* женщины обнаружили в Мариуполе по адресу из показаний пленного украинского боевика. На животе жертвы была вырезана свастика. Также один из боевиков рассказывал, как расстрелял машину с мирными жителями в Мариуполе.

* Террористическая организация, запрещенная в России.