Криминал 25 апреля 2023, 14:20 Военный из Ростова-на-Дону получил 14 лет колонии за госизмену Суд дал ростовскому военному 14 лет колонии за госизмену и незаконный доступ к гостайне Pxhere

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Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес обвинительный приговор ефрейтору Илье Трачуку по делу о незаконном доступе к гостайне и государственной измене. Он получил 14 лет колонии. Об этом сообщил ТАСС.

«Приговором Южного окружного военного суда Трачуку назначено наказание в виде 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима с лишением воинского звания „ефрейтор“», — заявила представительница суда.

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Она уточнила, что дело слушалась в закрытом режиме и в общем порядке. Материалы по нему получили гриф «секретно». Пока приговор не вступил в силу, защита может его обжаловать.

Работника московского оружейного завода «Промтехнология» обвинили в государственной измене. Речь идет о Дмитрии Киче, сейчас он находится в СИЗО «Лефортово», где пробудет два месяца. Материалы этого дела тоже содержат секретные сведения.