Криминал 21 апреля 2023, 14:57 Военные обнаружили штаб по пропаганде неонацизма в ЛНР — СМИ РЕН ТВ: штаб по пропаганде неонацизма «Восточная стража» обнаружили в Лисичанске РИА «Новости»

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Российские военные обнаружили штаб по пропаганде неонацизма в одном из частных домов Лисичанска, рассказал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин. В здании находилась организация «Восточная стража», руководила которой местная жительница, журналистка Валентина Ходус, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Ходус несла в общество националистические идеи с 2014 года, отметили журналисты. Именно по ее инициативе в цвета украинского флага перекрасили установленный на постаменте танк Т-34.

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«С активистами Валентина Ходус встречалась в своем доме, здесь же и проводились многие собрания — организация была небольшая, но крайне радикальная», — заявил Полторанин.

В здании обнаружили запрещенную литературу, а также символику «Правого сектора»*. По данным издания, деятельность «Восточной стражи» активно поддерживали из-за рубежа, выделяя средства в рамках различных «программ». Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что идеи нацизма охватывают все больше европейских государств.

* «Правый сектор» — националистическая украинская организация, запрещенная в России.