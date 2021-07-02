Военнослужащие в Литве обворовали армию США

Семерых военнослужащих ВС Литвы и двоих работников полигона обвинили в краже. По версии следствия, они украли сухие пайки для американской армии. Об этом сообщило "Утро.ру" со ссылкой на прокуратуру республики.

Происшествие случилось на полигоне в Швенченском районе. Подозреваемых обвиняют в злоупотреблении своим служебным положением, взятничестве и подкупе. Следствие предполагает, что подозреваемые похитили свыше 1170 ящиков с продовольствием весной 2020 года. Ущерб от кражи превысил 120 тысяч евро.

Следователи предполагают, что фигуранты дела находились в сговоре. Для перевозки украденного они использовали служебный транспорт. Командир роты предлагал не докладывать о происходящем за взятку. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.