Военного задержали за нападение на туристов в Балтийске

Военнослужащего задержали в Калининградской области. Его проверят на причастность к избиению гражданского лица. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

МВД сообщило, что сотрудники уголовного розыска задержали мужчину 2001 года рождения, который ранил ножом гражданина. Дело передали в военное подразделение Следственного комитета. Об этом написало РИА «Новости».

ТАСС уточнил, что командование Балтийского гарнизона вместе с правоохранительными органами проводит проверку возможной причастности военного из части, дислоцированной в Калининградской области, к нападению. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

СМИ ранее писали, что военный напал на туристов, отдыхавших в палатке на пляже в Балтийске, в районе Гвардейского бульвара. Якобы военнослужащий хотел ограбить компанию, а когда один из молодых людей оказал сопротивление, нападавший достал нож и нанес несколько ударов. Пострадавшего доставили в больницу.