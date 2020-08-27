Военного задержали за госизмену в Барнауле. Он сотрудничал с украинской разведкой

Военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) задержан в Барнауле. В ФСБ сообщили, что он передавал секретную информацию военной разведке Украины.

«ФСБ РФ в Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения», — заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

На кадрах видео от ФСБ видно, как ничего не подозревающий военный идет из магазина с пакетом. Неожиданно из микроавтобуса появляется спецназ, который его задерживает. Военнослужащего отвезли в Барнаульский гарнизонный военный суд. Там было принято решение о его заключении под стражу.

Открыто уголовное дело по статье УК РФ «Государственная измена». Если вину офицера РВСН докажут, то он может получить от 12 до 20 лет тюрьмы.