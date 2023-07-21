21 июля 2023, 17:32
Военного психолога Руденко заключили под стражу
Перовский суд Москвы отправил военного психолога Руденко под стражу до 20 сентября
Перовский районный суд Москвы избрал меру пресечения военному психологу Тимофею Руденко. Об этом сообщила объединенная пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
Судья удовлетворил ходатайство следствия и отправил Руденко под стражу до 20 сентября 2023 года. Он проходит обвиняемым по уголовной статье «Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».
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Сторона защиты Руденко подала прошение об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий, но суд отклонил его. По предварительной информации, ранее фигурант служил военным психологом в рядах вооруженных сил, но уволился несколько лет назад.
В пятницу, 21 июля, стало известно о задержании бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова по подозрению в экстремизме, в его доме прошли обыски.
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