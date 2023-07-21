Криминал 21 июля 2023, 17:32 Военного психолога Руденко заключили под стражу Перовский суд Москвы отправил военного психолога Руденко под стражу до 20 сентября РИА «Новости»

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Перовский районный суд Москвы избрал меру пресечения военному психологу Тимофею Руденко. Об этом сообщила объединенная пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Судья удовлетворил ходатайство следствия и отправил Руденко под стражу до 20 сентября 2023 года. Он проходит обвиняемым по уголовной статье «Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

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Сторона защиты Руденко подала прошение об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий, но суд отклонил его. По предварительной информации, ранее фигурант служил военным психологом в рядах вооруженных сил, но уволился несколько лет назад.

В пятницу, 21 июля, стало известно о задержании бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова по подозрению в экстремизме, в его доме прошли обыски.