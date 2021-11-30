Главная военная прокуратура РФ направила в военный главк Следкома материалы для возбуждения уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях против семи офицеров Росгвардии. Речь идет о четырех генералах и трех полковниках.

Об этом газете «Коммерсант» сообщили источники. Все подозреваемые проходили проверку, связанную с внедрением информационной системы «Недвижимость». Она должна оцифровать и объединить в едином реестре все объекты внутренних войск МВД и Росгвардии.

Прокуроры и ревизоры заинтересовались контрактами, заключенными управлением ВВ МВД и Всероссийским научно-исследовательским институтом автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина. По документам, система «Недвижимость» должна была заработать еще в 2016 году. Выяснилось, что выделенные на нее 192 миллиона рублей были освоены, но «Недвижимость» существовала только на бумаге. Источники издания утверждают, что только завышение стоимости произведенных работ составило около 90 миллионов рублей.

«Под подозрение в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК) в данном случае попали несколько бывших руководителей ГЦ АСУ ВВ МВД и Росгвардии, включая генерал-майора Андрея Козлова, который в свое время был повышен до должности замначальника главного управления связи Росгвардии, и трех офицеров в звании полковника», — сообщил «Коммерсант».

Прокуроры имеют претензии также к экс-начальнику главного управления связи Росгвардии генерал-лейтенанту Алексею Белякову, его заместителю генерал-майору Александру Выродову, а также главе департамента строительства Росгвардии генерал-лейтенанту Валерию Дугинову.

Под домашний арест по подозрению в хищении 300 тонн топлива с полигона Капустин Яр был отправлен генерал-полковник Олег Кислов. По делу проходит также экс-начальник 161-й школы техников ракетных войск стратегического назначения полковник Алексей Прудников.