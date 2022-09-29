Военкомат в Новосибирске забросали бутылками с зажигательной смесью | 360°

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Военкомат в Новосибирске забросали бутылками с зажигательной смесью

Правительство Новосибирской области рассказало о поджоге военкомата утром 29 сентября

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Полиция задержала подозреваемого в поджоге военного комиссариата в Новосибирске. Он бросил в здание бутылки с зажигательной смесью, никто не пострадал. Об этом в своем Telegram-канале сообщило правительство Новосибирской области.

Утром 29 сентября в 06:25 (02:25 по московскому времени) в два окна военного комиссариата по Кировскому и Ленинскому районам бросили бутылки с зажигательной смесью. С внешней стороны здания начался пожар. Огонь быстро потушили, он успел распространиться на площади 0,5 квадратных метра.

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«Имущество и помещения военкомата не пострадали, подозреваемый задержан, проводятся следственные мероприятия», — рассказал военком Новосибирской области Евгений Кудрявцев.

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Это не первое нападение на военкоматы. В понедельник в Иркутской области призывник устроил стрельбу в военкомате Усть-Илимска и ранил военкома. Пострадавшего перевезли в Иркутск, он находится в стабильно тяжелом состоянии. Нападавшего арестовали за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконное хранение оружия.

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