Раненного при стрельбе военного комиссара доставили на лечение в Иркутск | 360°

Криминал 27 сентября 2022, 14:28 Поделиться Telegram

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Viber Раненного при стрельбе военного комиссара доставили на лечение в Иркутск Губернатор Кобзев: раненый военком проходит лечение в Иркутске РИА «Новости»

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Раненого военного комиссара перевели на лечение из Усть-Илимска в Иркутск. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По словам Кобзева, борт с военкомом прибыл в Иркутск днем 27 сентября. Пострадавшего доставили в Иркутскую областную клиническую больницу.

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«После осмотра специалистов будет определена дальнейшая тактика лечения. Буду держать вас в курсе», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

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В комментарии ТАСС Кобзев уточнил, что состояние военкома стабильное, но тяжелое. Более детальную информацию, по его словам, можно будет получить уже после того, как военкома осмотрят медики.

Стрельба в военкомате Усть-Илимска произошла накануне утром. Нападение совершил молодой человек, его быстро задержали. Пострадавшего военкома прооперировали в тот же день.

«Стоит отметить, что с начальным этапом госпитализации медицинские работники Усть-Илимской городской больницы справились хорошо», — сообщил ранее Кобзев.

Подозреваемому в стрельбе 25 лет. Против него возбудили уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и о незаконном приобретении и ношении оружия.

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