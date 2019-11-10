Водолазы продолжили поиски останков жертвы Олега Соколова
«Поиск продолжен», — сказали ТАСС в городской поисково-спасательной службе.
Поиски останков ведутся с субботы. Накануне во время операции водолазы нашли в реке останки другого человека. СМИ опубликовали видео поисков.
В субботу спасатели вытащили из реки преподавателя Олега Соколова, который пытался избавиться от конечностей своей жертвы. При себе у него нашли женские руки, другие фрагменты, кроме ног, обнаружили в квартире. По словам Соколова, ступни девушки он уже выбросил в реку.
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Сейчас мужчина находится в больнице. 11 ноября будет решаться вопрос о его аресте. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве.
Тем временем, в Санкт-Петербург приехала мать Анастасии Ещенко. Источник в следственных органах подтвердил ТАСС, что женщина имеет звание подполковника полиции, она занимается работой с личным составом. В Петербурге ей предстоит опознать останки, обнаруженные в квартире Соколова.