Водолазы продолжили поиски останков жертвы Олега Соколова

В Санкт-Петербурге водолазы возобновили поиски останков Анастасии Ещенко, которую, как предполагается, убил и расчленил историк из СПбГУ Олег Соколов. По его словам, он выбросил в Мойку ноги жертвы.

«Поиск продолжен», — сказали ТАСС в городской поисково-спасательной службе.

Поиски останков ведутся с субботы. Накануне во время операции водолазы нашли в реке останки другого человека. СМИ опубликовали видео поисков.

В субботу спасатели вытащили из реки преподавателя Олега Соколова, который пытался избавиться от конечностей своей жертвы. При себе у него нашли женские руки, другие фрагменты, кроме ног, обнаружили в квартире. По словам Соколова, ступни девушки он уже выбросил в реку.

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Сейчас мужчина находится в больнице. 11 ноября будет решаться вопрос о его аресте. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве.

Тем временем, в Санкт-Петербург приехала мать Анастасии Ещенко. Источник в следственных органах подтвердил ТАСС, что женщина имеет звание подполковника полиции, она занимается работой с личным составом. В Петербурге ей предстоит опознать останки, обнаруженные в квартире Соколова.