Водолазы нашли ноги жертвы Олега Соколова

«Наполеон» из СПбГУ расчленил любовницу-студентку. И это только вершина айсберга Подробнее

Водолазы подняли на поверхность черные пакеты, в которых, предположительно, находятся ноги убитой.

Ранним утром 9 ноября Олега Соколова вытащили из Мойки, где он пытался утопить пакет с отрезанными руками Ещенко. Преподаватель был пьян. На допросе он рассказал, что находился с Ещенко в отношениях и убил ее во время ссоры.

В квартире историка обнаружили туловище убитой и ее отрезанную голову.

После избавления от тела Соколов собирался совершить самоубийство в Петропавловской крепости.

Сейчас преподаватель находится в Мариинской больнице, куда его доставили с переохлаждением.