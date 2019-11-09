Водолазы нашли ноги жертвы Олега Соколова
В петербургской реке Мойке обнаружили части тела аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, сообщила «Фонтанка«. Ранее в убийстве девушки признался ее научный руководитель, историк Олег Соколов.
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Водолазы подняли на поверхность черные пакеты, в которых, предположительно, находятся ноги убитой.
Ранним утром 9 ноября Олега Соколова вытащили из Мойки, где он пытался утопить пакет с отрезанными руками Ещенко. Преподаватель был пьян. На допросе он рассказал, что находился с Ещенко в отношениях и убил ее во время ссоры.
В квартире историка обнаружили туловище убитой и ее отрезанную голову.
После избавления от тела Соколов собирался совершить самоубийство в Петропавловской крепости.
Сейчас преподаватель находится в Мариинской больнице, куда его доставили с переохлаждением.