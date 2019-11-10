Водолазы нашли человеческий скелет при поиске ног аспирантки СПбГУ

«Нашли другие останки, но это не та девушка, которую искали», — заявила собеседница агентства.

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Она добавила, что водолазы продолжат поиски 10 ноября.

По данным источника в следственных органах, в реке нашли скелет неизвестного человека.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавил собеседник агентства.

Ранее «Фонтанка» сообщила, что водолазы подняли на поверхность черные пакеты, в которых, предположительно, могли быть ноги Ещенко.

В убийстве аспирантки сознался ее гражданский муж и научный руководитель Олег Соколов. Преподавателя СПбГУ задержали ранним утром 9 ноября, после того как его самого вытащили из Мойки. При себе у Соколова был рюкзак с отрезанными женскими руками.

В его квартире обнаружили туловище убитой женщины и отрезанную голову. На допросе Соколов, по данным СМИ, рассказал, что убил Ещенко 7 ноября во время ссоры, после чего расчленил ее тело и успел выкинуть ноги в реку.

Олег Соколов — известный историк, специалист по Наполеоновским войнам. Он также был организатором военно-исторических реконструкций.