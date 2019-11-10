  • Водолазы нашли человеческий скелет при поиске ног аспирантки СПбГУ

    10 ноября 2019, 01:17

    Кирилл Фролов

    Во время поисков в реке Мойке останков тела аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко были найдены части тела другого человека. Об этом ТАСС сообщили в поисково-спасательной служба Санкт-Петербурга.
    Водолазы нашли человеческий скелет при поиске ног аспирантки СПбГУ

    «Нашли другие останки, но это не та девушка, которую искали», — заявила собеседница агентства.

    Адвокат: расчленивший тело аспирантки историк оформил явку с повинной

    Подробнее

    Она добавила, что водолазы продолжат поиски 10 ноября.

    По данным источника в следственных органах, в реке нашли скелет неизвестного человека.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавил собеседник агентства.

    Ранее «Фонтанка» сообщила, что водолазы подняли на поверхность черные пакеты, в которых, предположительно, могли быть ноги Ещенко.

    В убийстве аспирантки сознался ее гражданский муж и научный руководитель Олег Соколов. Преподавателя СПбГУ задержали ранним утром 9 ноября, после того как его самого вытащили из Мойки. При себе у Соколова был рюкзак с отрезанными женскими руками.

    В его квартире обнаружили туловище убитой женщины и отрезанную голову. На допросе Соколов, по данным СМИ, рассказал, что убил Ещенко 7 ноября во время ссоры, после чего расчленил ее тело и успел выкинуть ноги в реку.

    Олег Соколов — известный историк, специалист по Наполеоновским войнам. Он также был организатором военно-исторических реконструкций.