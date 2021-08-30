Водителю, сбившему двух пешеходов в Вязниках, изменили наказание

Владимирский областной суд изменил наказание водителю ВАЗ 21150, который сбил двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте в Вязниках. Уточняется, что один человек погиб, а второй получил тяжелые травмы. Об этом написал «Царьград».

Трагедия произошла вечером 2 октября 2018 года на дороге одного из вязниковских микрорайонов. Следствие установило, что видимость в этом месте сохранялась довольно высокая. Водителю не мешали никакие обстоятельства увидеть пешеходов, остановившихся на разделительной полосе дороги. Мужчина рассчитывал, что его пропустят, и даже не притормозил.

Ранее виновному вынесли наказание в виде лишения прав на год и лишения свободы на один год в в колонии-поселении. Также мужчину обязали выплатить компенсацию родственникам за моральный ущерб. В результате обжалования приговора, Владимирский областной суд увеличил размер компенсации, заявленный потерпевшими. В остальном приговор остался без изменений.