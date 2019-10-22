Водителю, по вине которого пострадали трое, вынесли приговор в Уфе
В январе 2019 года водитель Peugeot 207 спровоцировал ДТП, которое нанесло тяжкий вред здоровью троих людей. Суд вынес ему приговор, сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на источник в прокуратуре.
ДТП случилось на трассе Уфа - Оренбург. Водитель Peugeot 207 продолжил движение на красный сигнал светофора. В результате с ним столкнулся автомобиль BMW 320. Водитель BMW и пассажиры Peugeot получили тяжелые травмы.
Суд приговорил виновника к штрафу в 650 тысяч рублей и двум годам ограничения свободы. Следующие два года мужчина также не сможет управлять транспортным средством.