Водителю, по вине которого пострадали трое, вынесли приговор в Уфе

ДТП случилось на трассе Уфа - Оренбург. Водитель Peugeot 207 продолжил движение на красный сигнал светофора. В результате с ним столкнулся автомобиль BMW 320. Водитель BMW и пассажиры Peugeot получили тяжелые травмы.

Суд приговорил виновника к штрафу в 650 тысяч рублей и двум годам ограничения свободы. Следующие два года мужчина также не сможет управлять транспортным средством.