Водителю автобуса, въехавшего в переход «Славянского бульвара», отменили домашний арест

Дорогомиловский районный суд Москвы изменил меру пресечения водителю автобуса, который в декабре 2017 года въехал в переход на станции метро «Славянский бульвар». Теперь вместо домашнего ареста Виктору Тихонову запретили совершать определенные действия. Об этом сообщил корреспондент «360» из суда.

Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшего в переход «Славянского бульвара» Подробнее

Сама авария произошла 25 декабря 2017 года. Водитель автобуса ЛиАЗ Виктор Тихонов не справился с управлением и въехал в подземный переход около станции метро «Славянский бульвар». В результате погибли четыре человека, еще 11 получили травмы.

В декабре 2018 года, в ходе рассмотрения дела, Дорогомиловский суд Москвы признал водителя виновным в смертельной аварии и приговорил к четырем годам колонии общего режима.

Московский городской суд в октябре этого года отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Обвиняемого Тихонова перевели под домашний арест до 21 декабря. На рассмотрении апелляции выступающий в качестве свидетеля защиты автомобильный эксперт Андрей Русинов заявил, что техническую экспертизу по делу провели некорректно.

В частности, двигатель автобуса, которым управлял Тихонов, не разобрали, а отправили на компьютерную диагностику. Такая экспертиза не могла выявить всех проблем двигателя, которые могли возникнуть в момент аварии.