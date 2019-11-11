  • Водителю автобуса, въехавшего в переход «Славянского бульвара», отменили домашний арест

    11 ноября 2019, 12:09

    Анатолий Минкин, Андрей Теребенцев

    Дорогомиловский районный суд Москвы изменил меру пресечения водителю автобуса, который в декабре 2017 года въехал в переход на станции метро «Славянский бульвар». Теперь вместо домашнего ареста Виктору Тихонову запретили совершать определенные действия. Об этом сообщил корреспондент «360» из суда.
    Водителю автобуса, въехавшего в переход «Славянского бульвара», отменили домашний арест

    Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшего в переход «Славянского бульвара»

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    Сама авария произошла 25 декабря 2017 года. Водитель автобуса ЛиАЗ Виктор Тихонов не справился с управлением и въехал в подземный переход около станции метро «Славянский бульвар». В результате погибли четыре человека, еще 11 получили травмы.

    В декабре 2018 года, в ходе рассмотрения дела, Дорогомиловский суд Москвы признал водителя виновным в смертельной аварии и приговорил к четырем годам колонии общего режима.

    Московский городской суд в октябре этого года отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение.

    Обвиняемого Тихонова перевели под домашний арест до 21 декабря. На рассмотрении апелляции выступающий в качестве свидетеля защиты автомобильный эксперт Андрей Русинов заявил, что техническую экспертизу по делу провели некорректно.

    В частности, двигатель автобуса, которым управлял Тихонов, не разобрали, а отправили на компьютерную диагностику. Такая экспертиза не могла выявить всех проблем двигателя, которые могли возникнуть в момент аварии.