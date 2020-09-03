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    03 сентября 2020, 15:50

    Водителя, виновного в смертельном ДТП, будут судить в Петербурге

    Дарья Морозова

    Осенью в Санкт-Петербурге произошла авария со смертельным исходом с участием легковой машины и автопоезда. Виновника будут судить. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

    По данным следствия, водитель машины сильно превысил скорость. В результате он не справился с управлением и врезался в поезд. Погиб пассажир, который находился с ним в машине.

    На водителя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Его рассмотрит Кировский районный суд.

    Новости SMI.FM