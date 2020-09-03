Водителя, виновного в смертельном ДТП, будут судить в Петербурге
Осенью в Санкт-Петербурге произошла авария со смертельным исходом с участием легковой машины и автопоезда. Виновника будут судить. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
По данным следствия, водитель машины сильно превысил скорость. В результате он не справился с управлением и врезался в поезд. Погиб пассажир, который находился с ним в машине.
На водителя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Его рассмотрит Кировский районный суд.