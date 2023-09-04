04 сентября 2023, 18:05
Водителя в Москве задержали за попытку дать взятку автоинспектору
Водителя задержали в центре Москвы при попытке дать взятку сотруднику ДПС
В Москве задержали водителя за нарушение ПДД и проводили в патрульную машину, где он положил в подстаканник полицейского пять тысяч рублей. Теперь на мужчину составили протокол об административном правонарушении и уголовное дело о попытке дать взятку. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.
Полицейские остановили автомобиль нарушителя на Комсомольской площади за выезд на встречную полосу. Во время составления протокола, несмотря на предупреждения полицейского, водитель положил пять тысяч рублей в подстаканник.
Реклама
В отношении мужчины составили протокол по статье КоАП РФ, а также допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по статье «Покушение на дачу взятки». Изъятые денежные средства приобщили к материалам расследования.
Ранее в Москве задержали подполковника полиции по делу о взятке. Ее сумма составила 250 тысяч рублей.
Коррупция
Преступления
ГИБДД
Москва 2023
Реклама
Реклама