Криминал 04 сентября 2023, 18:05 Водителя в Москве задержали за попытку дать взятку автоинспектору Водителя задержали в центре Москвы при попытке дать взятку сотруднику ДПС СУ СКР по Чувашии

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В Москве задержали водителя за нарушение ПДД и проводили в патрульную машину, где он положил в подстаканник полицейского пять тысяч рублей. Теперь на мужчину составили протокол об административном правонарушении и уголовное дело о попытке дать взятку. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.

Полицейские остановили автомобиль нарушителя на Комсомольской площади за выезд на встречную полосу. Во время составления протокола, несмотря на предупреждения полицейского, водитель положил пять тысяч рублей в подстаканник.

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В отношении мужчины составили протокол по статье КоАП РФ, а также допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по статье «Покушение на дачу взятки». Изъятые денежные средства приобщили к материалам расследования.

Ранее в Москве задержали подполковника полиции по делу о взятке. Ее сумма составила 250 тысяч рублей.