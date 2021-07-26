Водителя, сбившего насмерть пенсионерку, задержали в Самарской области

Водителя, сбившего насмерть 59-летнюю женщину в дачном массиве, удалось задержать в Самарской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло в Ставропольском районе Самарской области в воскресенье, 25 июля. 27-летний водитель Lada-Granta сбил женщину в СНТ «Раздолье 2» около 7:30 утра. Пенсионерка скончалась на месте от полученных травм. Водитель покинул место аварии.

Следователи нашли подозреваемого на следующий день. Сотрудники органов установили, что за 2020 год мужчина привлекался за нарушение правил дорожного движения 45 раз. На данный момент полицейские выясняют обстоятельства случившегося. У подозреваемого изъяли автомобиль.