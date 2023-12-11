11 декабря 2023, 19:00
Водителя, сбившего насмерть пенсионерку во Владимире, приговорили к 5 годам колонии
Во Владимире суд приговорил к пяти годам колонии-поселения мужчину, который насмерть сбил 81-летнюю пенсионерку. Об этом сообщил «Царьград».
Весной этого года подсудимый ехал задним ходом на «Газели» около магазина, чтобы вырулить к месту разгрузки. Он не заметил пожилую женщину, которая шла по пешеходной зоне, и сбил ее. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
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Отмечается, что суд взыскал с собственника «Газели» миллион рублей в пользу дочери погибшей.
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