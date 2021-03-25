Водителя, сбившего насмерть двух москвичек, арестовали на два месяца

Виновника смертельного ДТП в Москве арестовали на два месяца. От столкновения, которое произошло 23 марта, одна женщина умерла в машине скорой, вторая — в реанимации.

«Суд постановил избрать в отношении обвиняемого Хусена С. меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 мая 2021 года», — сообщили в пресс-службе Головинского районного суда.

После аварии водитель бросил свой Mercedes и сбежал. Владельца машины нашли быстро. Как оказалось, он успел продать иномарку возможному виновнику ДТП, но документы на нее еще не были переоформлены.

На допросе молодой человек рассказал правоохранителям подробности происшествия. По его словам, из кафе он собирался ехать в больницу. За руль сел трезвым и никуда не спешил. Очевидцы отметили, что машину водителя занесло. После ДТП мужчина остановил такси и поехал в Клин к другу. Как он сам объяснил, место происшествия покинул, потому что находился в шоковом состоянии.

Известно, что одна из погибших — 72-летняя методистка факультета авиационных систем и комплексов, где учился Хусен С. Пока не доказано, связано ли это как-то с аварией.

Свою вину в случившемся Хусен признал. Теперь ему грозит тюремный срок до 15 лет.