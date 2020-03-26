    26 марта 2020, 14:42

    Водителя с крупной партией наркотиков поймали в Тюменской области

    Ольга Ситникова

    Сотрудники полиции остановили автомобиль на трассе Тюмень — Омск для проверки документов. Однако в багажнике обнаружили чемодан с запрещенными веществами. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-центр МВД России.

    Правоохранители уточнили, что при осмотре машины обнаружили чемодан со свертками неизвестного вещества. По результатам экспертизы выяснилось, что задержанный перевозил 200 граммов метамфетамина и более 42 килограммов гашиша.

    Водитель пояснил, что получил задание от неизвестного ему человека. Препараты необходимо было доставить в разные российские регионы.

    Полиция возбудила уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

    В настоящее время уточняются детали инцидента.