Водителя признали виновным в смертельном ДТП на обледенелой дороге Петербурга

Труба с горячей водой взорвалась на Дыбенко в Петербурге. Видео Подробнее

ДТП произошло 16 марта 2016 года. Дмитрий Прокофьев двигался на Citroen Jumper по улице Одоевского во время гололеда. На участке перед светофором оказалась наледь протяженностью порядка 80 метров, образовавшаяся из-за аварии на трубопроводе.

Мужчина не снизил заранее скорость и не смог вовремя затормозить. Он вылетел на пешеходный переход и сбил пешехода, который скончался на месте от полученных травм.

Судебная экспертиза опровергла заявления мужчины об отсутствии технических возможностей. Василеостровский районный суд Петербурга признал Прокофьева виновным в смертельном ДТП. Ему назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, его лишили водительских прав на год. С него взыскали миллион рублей в качестве морального ущерба и 233 тысяч рублей — материального.