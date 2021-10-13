Водителя отправят в тюрьму за смертельное ДТП с велосипедистом в Пензенской области

Приговор вынесли пьяному водителю, который насмерть сбил велосипедиста в Пензенской области. Об этом сообщила газета «Заречье сегодня».

По данным ИА «Пенза-пресс», мужчина сбил велосипедиста, уехал с места происшествия и отправился в кафе. Пострадавшего протащило по асфальту, он погиб.

Виновника ДТП нашли по видеокамерам. Мужчина не стал проходить медосвидетельствование, но свидетели подтвердили, что он был нетрезв.

Мужчине присудили семь лет лишения свободы. Также он должен выплатить компенсацию родственникам погибшего.