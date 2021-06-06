Водителя, насмерть сбившего женщину на остановке в Югре, задержали

Накануне в Нижневартовске водитель въехал в остановку и насмерть сбил женщину. Он скрылся, но сегодня полицейские его задержали. В воскресенье скончался еще один пострадавший в этой аварии. Также выяснилось, что мужчина в первую очередь признался в содеянном своим родным.

По данным Теlеgrаm-канала Lifе Shоt, водителя зовут Алексей К. После ДТП он пришел домой и признался родителям в содеянном. Они отправили сына сдаваться в полицию. Казанцев ушел, но в отделении так и не появился. По предварительным данным, он неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. Сегодня его задержали.

Помимо этого, в воскресенье стало известно, что еще один пострадавший в аварии скончался в больнице — это 33-летний сын погибшей. Причина, по которой автолюбитель устроил ДТП, еще не установлена.

В начале июня мужчина насмерть сбил двух пенсионерок в Свердловской области. Водитель не раз нарушал ПДД. После происшествия с пожилыми женщинами он просто уехал с места. Но на следующий день сдался полиции. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.