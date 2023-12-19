19 декабря 2023, 19:43
Водителя, насмерть сбившего мать с ребенком, приговорили к 4,5 года колонии в Кургане
Суд в Кургане приговорил к четырем годам и шести месяцам лишения свободы водителя, который насмерть сбил девушку с ребенком. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт областной прокуратуры.
По данным следствия, летом мужчина за рулем автомобиля превысил скорость и сбил мать с ребенком на пешеходном переходе в Заозерном. От полученных травм пострадавшие скончались на месте аварии.
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Отмечается, что отбывать свое наказание местный житель будет в колонии-поселении.
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