Криминал 19 декабря 2023, 19:43 Водителя, насмерть сбившего мать с ребенком, приговорили к 4,5 года колонии в Кургане

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Суд в Кургане приговорил к четырем годам и шести месяцам лишения свободы водителя, который насмерть сбил девушку с ребенком. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт областной прокуратуры.

По данным следствия, летом мужчина за рулем автомобиля превысил скорость и сбил мать с ребенком на пешеходном переходе в Заозерном. От полученных травм пострадавшие скончались на месте аварии.

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Отмечается, что отбывать свое наказание местный житель будет в колонии-поселении.