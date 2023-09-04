04 сентября 2023, 17:22
Водителя каршеринга, скрывшегося с места ДТП с автобусом, задержали в Москве
Полиция задержала подозреваемого в ДТП с автобусом на Широкой улице в Москве
Сотрудникам ГАИ удалось установить личность водителя, подозреваемого в ДТП, которое произошло днем 4 сентября на улице Широкая в Москве. Его задержали на улице Фонвизина, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
В Госавтоинспекции Москвы уточнили, что мужчину 1986 года рождения доставили в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.
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Ранее столичная прокуратура опубликовала видео аварии, произошедшей на северо-востоке Москвы. Легковой автомобиль проехал на красный сигнал светофора и протаранил автобус. Водитель арендованной машины скрылся с места аварии. В ДТП также пострадали взрослый и шестилетний ребенок, которые отказались от госпитализации.
ДТП
ГИБДД
Москва 2023
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