24 августа 2023, 18:04
Водителя каршеринга, сбившего ребенка в Москве, заключили под стражу
Суд в Москве арестовал водителя каршеринга, сбившего мальчика в Южном Бутове
Суд в Москве заключил под стражу 27-летнего мужчину, который сбил ребенка на пешеходном переходе в Южном Бутове. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.
С учетом позиции прокуратуры Юго-Западного административного округа суд избрал в отношении 27-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба прокуратуры Москвы
По информации следствия, мужчина совершил наезд на пятилетнего мальчика, который с матерью переходил улицу Веневская в Южном Бутове по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии ребенок получил тяжкий вред здоровью.
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Обвиняемый арендовал автомобиль под чужой учетной записью, ранее лишался права управления транспортными средствами и после аварии отказался проходить медицинское освидетельствование на предмет опьянения.
Мужчина признал свою вину, но отказался давать показания.
Его уже судили за управление автомобилем в состоянии опьянения в 2022 году. Наказанием стали 180 часов обязательных работ и лишение права садиться за руль на полтора года. Сейчас его действия также будут квалифицировать по этой статье.
Ранее сообщалось, что сервис каршеринга «Ситидрайв» начал внутреннюю проверку после этого происшествия.
ДТП
Каршеринг
Москва 2023
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