Криминал 24 августа 2023, 18:04 Водителя каршеринга, сбившего ребенка в Москве, заключили под стражу Суд в Москве арестовал водителя каршеринга, сбившего мальчика в Южном Бутове РИА «Новости»

Читать 360tv в

Суд в Москве заключил под стражу 27-летнего мужчину, который сбил ребенка на пешеходном переходе в Южном Бутове. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

С учетом позиции прокуратуры Юго-Западного административного округа суд избрал в отношении 27-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Пресс-служба прокуратуры Москвы

По информации следствия, мужчина совершил наезд на пятилетнего мальчика, который с матерью переходил улицу Веневская в Южном Бутове по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии ребенок получил тяжкий вред здоровью.

Реклама

Обвиняемый арендовал автомобиль под чужой учетной записью, ранее лишался права управления транспортными средствами и после аварии отказался проходить медицинское освидетельствование на предмет опьянения.

Мужчина признал свою вину, но отказался давать показания.

Его уже судили за управление автомобилем в состоянии опьянения в 2022 году. Наказанием стали 180 часов обязательных работ и лишение права садиться за руль на полтора года. Сейчас его действия также будут квалифицировать по этой статье.

Ранее сообщалось, что сервис каршеринга «Ситидрайв» начал внутреннюю проверку после этого происшествия.