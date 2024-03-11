Криминал 11 марта 2024, 17:46 Водителя каршеринга с 2 килограммами мефедрона задержали в Ленобласти

Читать 360tv в

На трассе «Скандинавия» задержали 34-летнего водителя каршеринга, который вез в рюкзаке два килограмма мефедрона. Об этом сообщил Piter.tv со ссылкой на ГУ МВД по Ленинградской области.

Когда полицейские остановили автомобиль, мужчина начал нервничать, отвечать агрессивно и пытался прикрыть лежащий на переднем сидении рюкзак. Такое поведение вызвало подозрение правоохранителей, и они проверили багаж водителя. Там оказался пакет с наркотиком.

Реклама

Мужчину, который оказался безработным жителем Вологодской области, доставили в отделение полиции, в отношении него возбудили уголовное дело.

Авторы: