Криминал 02 августа 2023, 17:23 Водителя каршеринга отправили под домашний арест по делу о смертельном ДТП в Москве Суд отправил водителя каршеринга, устроившего смертельное ДТП в Москве, под домашний арест Пресс-служба прокуратуры Москвы

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В Москве 24-летнего мужчину обвинили в том, что он в состоянии наркотического опьянения сел за руль каршерингового автомобиля и попал в аварию, в результате которой погиб человек. Об этом сообщила в Telegram-канале прокуратура столицы.

В ведомстве уточнили, что нетрезвый мужчина допустил столкновение с «Ауди» на ТТК 23 июля. Водитель немецкого автомобиля погиб на месте, а несовершеннолетнего пассажира доставили в больницу.

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Подозреваемого обвинили в причинении смерти по неосторожности. Прокурор предложил заключить его под стражу, однако на заседании суда его не поддержали. Мужчина остался под домашним арестом.

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