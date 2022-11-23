Криминал 23 ноября 2022, 19:33 Водителя КамАЗа отправили под домашний арест по делу о смертельном ДТП с ребенком в Москве Суд отправил под домашний арест водителя КамАЗа, сбившего школьницу в Москве

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Никулинский районный суд Москвы отправил под домашний арест водителя КамАЗа, который сбил насмерть 10-летнюю девочку. Меру пресечения избрали до 21 января 2023 года, сообщили в прокуратуре столицы.

Водителя обвинили в нарушении лицом правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Мужчина частично признал свою вину.

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Смертельное ДТП произошло утром 21 ноября. Водитель за рулем КамАЗа ехал по улице Родниковой. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, он не уступил дорогу бежавшей по зебре школьнице и наехал на нее. Девочка умерла на месте аварии.

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В начале сентября в Истре в результате наезда мусоровоза погибла маленькая девочка. Большегруз наехал на нее и ее сестру. Одного ребенка удалось спасти. Мать детей в этот момент находилась на другой стороне дороге и подбежала к дочерям, когда они уже оказались под колесами грузовика.