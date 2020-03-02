Водителя из Приморья оштрафовали на 100 тысяч. Он выгнал из автобуса ветерана ВОВ

В Приморье водитель автобуса порвал удостоверение ветерана Великой Отечественной войны и вытолкал 94-летнего мужчину на улицу. Суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей.

Правосудия ветерану из Уссурийска пришлось ждать с декабря 2018 года. Приговор по его делу мировой судья вынес в этот понедельник, 2 марта, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Суд установил, что зимой 2018 года водитель автобуса не дал 94-летнему горожанину бесплатно проехать в общественном транспорте. Предъявленное ветераном удостоверение мужчина попросту порвал, а самого пожилого пассажира вытолкал из транспортного средства.

«Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности мужчины и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе суда.

Водителя признали виновным в повреждении официального документа, «совершенном из корыстной и иной личной заинтересованности». Приговор еще не вступил в законную силу.