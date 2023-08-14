Криминал 14 августа 2023, 12:39 Водителя иномарки задержали за попытку дачи взятки сотруднику ДПС в Москве МВД: водителя иномарки задержали за попытку дачи взятки сотруднику ДПС на юге Москвы РИА «Новости»

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На юге Москвы, на улице Подольских Курсантов, сотрудники дорожно-патрульной службы составили протокол на водителя, который неоднократно пытался дать взятку полицейскому. Мужчину задержали, сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, водителя иномарки задержали, чтобы проверить документы. Оказалось, что у мужчины не было полиса ОСАГО. Его пригласили в патрульную машину для составления протокола.

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Водитель несколько раз попытался дать взятку полицейскому. Несмотря на отказ сотрудника правоохранительных органов, он положил пять тысяч рублей в дверцу служебного автомобиля.

Полицейский сообщил в дежурную часть и вызвал на место следственно-оперативную группу. В отношении мужчины возбудили дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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