Водителя грузовика задержали после массового ДТП в Челябинской области

В ведомстве установили, что на участке, где произошла авария, есть несколько предупреждающих знаков — о ремонтных работах, об опасном повороте, спуске и ограничении скорости. Но все эти знаки мужчина проигнорировал.

Стали ли главной причиной отказавшие тормоза у автомобиля или же это невнимательность водителя, будет выяснять экспертиза.

Жуткая авария произошла на трассе М5 «Урал» 16 июня. Кадры момента ДТП разлетелись по соцсетям.

Грузовик, двигаясь по узкой полосе, на полном ходу влетел в попутные машины и смял четыре автомобиля, задев еще и самосвал. В итоге на месте погибли водитель и пассажир первой легковой машины. Шесть человек в других авто получили различные ранения.

В прокуратуре предварительной причиной аварии назвали отказ тормозов у грузовика. Водителю может грозить до семи лет лишения свободы.