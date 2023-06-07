Криминал 07 июня 2023, 19:54 Водителя грузовика приговорили к 5 годам тюрьмы после ДТП с двумя погибшими в Пензе

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В Пензе суд приговорил к пяти годам лишения свободы водителя грузового автомобиля, по чьей вине произошло столкновение с легковушкой. В аварии погибли два человека, сообщило «Пенза-пресс»со ссылкой на пресс-службу Пензенского областного суда.

По данным следствия, летом 2021 года водитель большегруза не уступил дорогу легковушке, выехал на встречную полосу и врезался в машину.

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Отмечается, что свою вину мужчина не признал. Также суд обязал его выплатить по 750 тысяч рублей родственникам каждого погибшего.