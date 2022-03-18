Водителя грузовика будут судить за ДТП с мопедом в Севастополе

Водитель грузовика сбил водителя мопеда в Севастополе. Теперь виновника ДТП будут судить. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь».

«Двигаясь на грузовом автомобиле по автодороге со стороны поселка Кача в направлении аэропорта Бельбек, при опережении двигающегося в попутном направлении мопеда произвел с ним столкновение», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В результате водитель мопеда получил серьезные травмы. Водителя грузовика будут судить по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».