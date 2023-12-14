Криминал 14 декабря 2023, 17:41 Водителя фуры, раздавившего бетонной балкой три авто, осудили в Суздальской области

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В Суздальской области осудили водителя фуры, которого признали виновным в смертельном ДТП. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на суд региона.

В марте водитель вел фуру с прицепом, в котром вез бетонную балку. Он нарушил скоростной режим и спровоцировал аварию. Прицеп вынесло на полосу встречного движения, где в балку врезались два автомобиля ГАЗ и Mazda. Два человека погибли на месте, еще один человек серьезно пострадал.

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Суд приговорил водителя фуры к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении.

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