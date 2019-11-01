Водителя без головы нашли в лесу под Воронежем
Тело мужчины с отрезанной головой найдено в машине, которая стояла в лесу, на улице Куйбышева, в микрорайоне Отрожка в Воронеже. Об этом сообщил сайт kр.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.
Труп нашли прохожие 31 октября, в 10:40. Окровавленное тело мужчины находилось на месте водителя, голова лежала в 50 метрах от машины. Автолюбитель был пристегнут ремнем безопасности.
Темно-серая Škoda Octavia буквально врылась передними колесами в землю. Деревья по пути следования автомобиля были повалены.
Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Сотрудники СК установили личность погибшего, местному жителю было 54 года. Известно, что он подрабатывал таксистом.
Следователи осмотрели место ЧП, назначили судебно-медицинскую экспертизу, опросили свидетелей.