Водителя без головы нашли в лесу под Воронежем

Труп нашли прохожие 31 октября, в 10:40. Окровавленное тело мужчины находилось на месте водителя, голова лежала в 50 метрах от машины. Автолюбитель был пристегнут ремнем безопасности.

Темно-серая Škoda Octavia буквально врылась передними колесами в землю. Деревья по пути следования автомобиля были повалены.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Сотрудники СК установили личность погибшего, местному жителю было 54 года. Известно, что он подрабатывал таксистом.

Следователи осмотрели место ЧП, назначили судебно-медицинскую экспертизу, опросили свидетелей.