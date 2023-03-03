Криминал 03 марта 2023, 08:49 Водителя автобуса в Комсомольск-на-Амуре задержали после нападения на старушку РИА «Новости»: водителя автобуса в Комсомольск-на-Амуре задержали за нападение на бабушку

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В Комсомольск-на-Амуре водитель и кондуктор автобуса силой выгнали из салона пожилую женщину. Их уволили и возбудили дело по статье о хулиганстве. Перед старушкой извинились и предоставили бесплатный проезд, рассказали РИА «Новости» в городской администрации.

Извинения принесла компания-перевозчик, она же подарила женщине продуктовый набор и право бесплатного проезда своем маршруте. Водителя и кондуктора, по словам представителя администрации города, уволили.

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Следственное управление СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области завело уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса «Хулиганство» и начало расследование. В пресс-службе ведомства агентству уточнили, что водителя задержали. Кондуктор остался на свободе. К делу подключилась региональная прокуратура — она проверит работу должностных лиц, ответственных за перевозку пассажиров.

Видео с нападением на бабушку в салоне автобуса показали в соцсетях 2 марта. Очевидцы рассказали, что ее выставили на улицу из-за неприятного запаха. Водитель схватил женщину за голову, силой стащил по ступеням, а кондуктор пнул ее сумку.