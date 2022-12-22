Криминал 22 декабря 2022, 21:46 Водителя автобуса осудят за избиение школьника в Сургуте

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В Сургуте скамья подсудимых ждет водителя автобуса, которого обвинили в избиении подростка. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

В ноябре 2022 года по пути домой школьник вместе со сверстниками играл в снежки и попал в автобус. Водителю это не понравилось, и он избил одного из подростков, сломав ребенку нос.

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Уголовное дело направили в суд.

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