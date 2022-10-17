Водителей, похитивших кабели из парка Интернационалистов, задержали в Петербурге | 360°

Криминал 17 октября 2022, 23:25 Водителей, похитивших кабели из парка Интернационалистов, задержали в Петербурге

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Сотрудники Госавтоинспекции остановили две машины злоумышленников, которые похитили 655 метров телефонных кабелей из парка Интернационалистов. Провода они перевозили в багажнике. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Внимание полицейских привлекли следовавшие друг за друга машины Lada Granta и Volkswagen Polo. Их остановили рядом с домом № 55 на проспекте Славы. В багажниках обнаружили телефонные кабели в скрученном виде. Сотрудники органов задержали 29-летнего мигранта, а также изъяли провода. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража».