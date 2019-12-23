Водитель Volkswagen с двумя пистолетами устроил разборки на дороге в Петербурге

Инцидент произошел в понедельник, 23 декабря. На перекрестке Адмирала Трибуца и Петергофского шоссе между водителем автомобиля Volkswagen и другим мужчиной произошел конфликт. В ходе словесной перепалки, владелец немецкой легковушки достал два пистолета и выстрелил из одного из них в лицо своему визави. После этого автомобилист скрылся. Пострадавший обратился в полицию. Предположительно, нападавший был вооружен газовым и травматическим оружием.